Олег Лавричев: «Я не первый раз приезжаю на Донбасс и вижу, как на эту многострадальную землю возвращаются мир и новая жизнь»

В минувшие выходные председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев во главе нижегородской делегации посетил территорию Донецкой и Луганской Народных Республик с очередной партией гуманитарного груза для социальных учреждений.

В состав делегации вошли председатель постоянной комиссии по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности Совета народных депутатов Балахнинского муниципального округа Андрей Морозов, предприниматель Герман Алексеев и исполнители военно-патриотических песен - ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Алексей Трофимов и солист творческого коллектива «Солдаты фортуны» Олег Соловьев.

В рамках визита делегация посетила больницы Харцызска ДНР и Стаханова ЛНР, передав для нужд госпиталей медицинские препараты, дефибрилляторы-мониторы и кислородный концентратор для ИВЛ. Также в Харцызский Дворец культуры имени В.И.Ленина от Фонда «Благодарите» привезли музыкальную звуковую аппаратуру, а ученики школы №22 получили в подарок мячи от нижегородского баскетбольного клуба «Пари НН».

Кроме того, в Харцызске председатель городской Думы Нижнего Новгорода вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Анатолием Молевым, курирующим вопросы межрегионального и международного сотрудничества в сфере строительного комплекса, оценили ход работ по обустройству нового футбольного поля и спортивной площадки, которые Правительство Нижегородской области готовит к началу учебного года.

«К работе по восстановлению жилых домов, социальных учреждений, объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройству территорий подключились все уровни власти, промышленники и предприниматели. Возглавил эту работу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Я не первый раз приезжаю на Донбасс с гуманитарными грузами и вижу, как на эту многострадальную землю возвращаются мир и новая жизнь, восстанавливается инфраструктура городов и населенных пунктов, налаживается быт при поддержке российских регионов и федерального центра. Мы и дальше будем принимать в этом самое активное участие. Низкий поклон всем, кто помогает!» - сказал Олег Лавричев.

Также во время поездки для жителей Донбасса Алексей Трофимов и Олег Соловьев дали два полуторачасовых концерта. Один – для жен и матерей павших бойцов в Харцызском Дворце культуры имени В.И.Ленина, второй – в городской больнице прифронтового города Стаханов, где лечатся после ранений бойцы Луганской народной милиции.

«Концерт прошел на «ура»: и вставали, и плакали, и гордились! Для бойцов-однополчан, находящихся на передовой, зрители вели из зала прямую трансляцию. Я благодарен музыкантам за такой сильный эмоциональный заряд и искреннюю душевную атмосферу, которую они создали во время выступлений! Это так нужно всем, кому выпала трудная доля испытаний в последние годы и особенно в последние месяцы!» - отметил Олег Лавричев.

В Харцызске спикеру городской Думы была вручена Благодарность мэра города за активное участие в гуманитарной миссии.

Справка.

В период с апреля по август более 150 тонн гуманитарной помощи, собранной силами нижегородских промышленников и предпринимателей, доставлено на территорию ДНР и ЛНР. Партии грузов лично сопровождали председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Вайнберг. На территории Донбасса работает 37 гуманитарных центров «Единой России». Помощь оказана более 400 тысячам жителей.