Водитель иномарки погиб, столкнувшись с отбойником и грузовиком в Навашинском районе 30 августа Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель автомобиля Hyundai ix35 погиб в ДТП с отбойником и большегрузом утром 30 августа 2022 года в 06.20. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на 148-м километре автодороги Владимир – Арзамас.

По данным ведомства, водитель Hyundai ix35 превысил безопасную скорость движения. В результате этого, автомобиль влетел в отбойник. После с иномаркой столкнулся грузовик.

Водитель кроссовера скончался до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в массовом ДТП с тремя большегрузами, произошедшем 25 августа в Кстовском районе Нижегородской области. Тогда водитель грузовика MAN не выдержал безопасную дистанцию. Он врезался в фуру IVECO, отчего та столкнулась с большегрузом Volvo впереди неё.