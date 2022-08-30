Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости компаний30 августа 2022 6:57

Игорь Маковский: мы должны работать на опережение для обеспечения надежного электроснабжения в пожароопасный период

Источник:kp.ru

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» на оперативном совещании оценил действия филиалов Обществ в условиях высокого уровня пожароопасности.

Данная ситуация сохраняется в Рязанской, Нижегородской и Ивановской областях, где общая площадь пожаров составляет более 26 тысяч га, из которых почти 900 га – область активного горения.

Филиалы «Рязаньэнерго», «Нижновэнерго» и «Ивэнерго» переведены в режим повышенной готовности. Энергетики принимают активное участие в борьбе со стихией, предоставляют высокопроходимую специализированную технику, доставляют персонал на места тушения.

«Мы должны работать на опережение, чтобы при прохождении пожароопасного периода продолжать исполнять свои основные задачи – обеспечивать надежное электроснабжение потребителей. Для этого главное сейчас сосредоточиться на мероприятиях, направленных на сохранность сетевой инфраструктуры, и постоянном взаимодействии с органами власти и МЧС», – отметил Игорь Маковский.