Житель Выксы обвиняется в избиении до смерти возлюбленного бывшей жены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летнего жителя Выксы подозревают в избиении нового возлюбленного бывшей жены 26 августа 2022 года. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, драка со смертельным исходом произошла в квартире по улице Запрудная города Выкса. Обвиняемый из-за ревности избил нового возлюбленного бывшей жены. Он нанес 40-летнему мужчине множество ударов в области головы и тела. Из-за этого потерпевший скончался.

Мужчина обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Обвиняемый признал свою вину частично и был заключен под стражу.