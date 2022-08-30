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Общество30 августа 2022 6:01

Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 30 августа

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 30 августа.

Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 30 августа.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На смену аномально жаркой погоде под конец лета в Нижегородскую область пришла прохлада. Накануне вечером региональное управление МЧС распространило предупреждение о том, что в Нижнем Новгороде и местами по области 30 августа ожидаются грозы и сильный ветер.

По информации синоптиков, отдельные порывы юго-западного ветра могут достигать 18 метров в секунду. Поэтому во время стихии не стоит прятаться под большими старыми деревьями и широкоформатными, а также слабоукрепленными конструкциями. Вероятность непогоды сохранится на протяжении всего дня.

Как сообщалось ранее, осень в этом году наступит точно в срок: 1 сентября похолодает до +16 градусов, а в выходные ночью синоптики и вовсе обещают +6 градусов.