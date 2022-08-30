Семь нежилых зданий снесут на Стрелке в Нижнем Новгороде за 14 млн рублей

Семь нежилых строений планируют снести на Стрелке в Нижнем Новгороде. На эти цели будет направлено 14,2 млн рублей, средства планируется выделить из городского бюджета на 2022 год. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В частности, под снос попадают склады и гаражи, расположенные на улице Стрелка: д.7Ж; д.7Д; д.7г пом.П1; д.7Г пом.П2; д.7Е; д.7а; д.7А. Сейчас открыт электронный аукцион, по результатам которого 7 сентября будет определен подрядчик, который займется демонтажем. Работы должны быть выполнены в течение двух недель с даты заключения контракта.

Напомним, на Стрелке этим летом началось строительство ледовой арены. Она расположится между футбольным стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского. 16 августа здесь уже начали рыть котлован под будущий фундамент.