Нижегородец получит 39 тысяч рублей за переворачивание календаря под песню Шуфутинского на футбольном матче

Букмекерская компания PARI ищет человека, который будет переворачивать календарь под песню Михаила Шуфутинского на футбольном матче «Пари НН» – «Факел» в Нижнем Новгороде 3 сентября. Для «календарь-менеджера» даже предусмотрена зарплата – 39 тысяч рублей. Такая вакансия опубликована на сайте hh.ru.

Авторы объявления с юмором подошли к его написанию.

- Униформой с принтом горящих костров рябин и питанием обеспечиваем. Условия работы: комфортное место на свежем воздухе, развитие мелкой моторики, специальная мазь для суставов на пальцах. Требования - опыт по переворачиванию страниц календаря, базовые знания отечественного шансона, способность не сойти с ума за 90 минут работы, любовь к футболу и Михаилу Шуфутинскому, - говорится в тексте объявления.

Также отмечается, что актерские данные и лидерские качества будут для соискателя преимуществом.