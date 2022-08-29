Пятидневку введут в 124 нижегородских школах

124 школы Нижнего Новгорода будут работать по пятидневке в новом 2022-2023 учебном году. Об этом рассказали в Newsroom24 со ссылкой на городской департамент образования.

В ведомстве пояснили, что всего в Нижнем Новгороде 154 муниципальных образовательных учреждения. С 1 сентября 2022 года 124 из них будут проводить уроки по пять дней в неделю, а суббота и воскресенье останутся выходными.

Оставшиеся 30 школ в данный момент находятся на этапе перехода на пятидневку.

Важно отметить, что младшие классы всех нижегородских школ учатся только с понедельника по пятницу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что школьные принадлежности подорожали в Нижегородской области на 24,7%. Ценники выросли в том числе на школьную форму.