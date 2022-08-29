Нижегородский Минкульт будет сотрудничать с ГИТИС

Нижегородское министерство культуры заключило соглашение о сотрудничестве с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

– Стороны договорились о реализации совместных культурно-просветительских программ и проектов в сфере пропаганды театрального искусства, – пояснили в ведомстве. – На театральных и сценических площадках региона будут проводиться совместные культурные мероприятия.

В частности, ГИТИС предоставит площадки для показов спектаклей, поставленных в нижегородских театрах и в театральном училище. А региональный Минкульт, в свою очередь, организует гастроли спектаклей ГИТИСа в Нижегородской области.

Кроме того, педагоги Российского института театрального искусства планируют провести тренинги, мастер-классы, лекции для нижегородских артистов.

Соглашение ГИТИСа и нижегородского Минкульта заключено до конца 2025 года.