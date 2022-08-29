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Общество29 августа 2022 16:54

Зона активного горения в лесах Воротынского района сократилась до 50 гектаров

Разница за последние сутки составила 11 гектаров
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Зона активного горения в лесах Воротынского района Нижегородской области сократилась за последние сутки на 11 гектаров и составила в общей сложности 50 гектаров. Работы по тушению локализованного лесного пожара продолжаются. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Периметр локализованного природного пожара круглосуточно патрулируется, также круглосуточно проводится мониторинг лесов Нижегородской области с помощью беспилотников и продолжается обновление и расширение минерализированных полос.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пострадавшие от пожара леса восстановят в Нижегородской области. Все действующие в регионе природные пожары локализованы.

Также известно, что высокий уровень пожароопасности продержится в Нижегородской области до 2 сентября. Затем в регион придут резкое похолодание до +11 градусов и ливни.