1 034 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 29 августа, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 1 034 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 441 464. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 475 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 422 615 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 623 человека. За последние сутки ни один нижегородец не скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 78 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 5%.

С 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области активизирована прививочная кампания.