Трамваи №2 и №21 изменят своё движение в Нижнем Новгороде 30 августа

Движение трамваев №2 и №21 изменится в Нижнем Новгороде завтра, 30 августа. Изменения будут временными, о чём сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 08:00 до 11:00 30 августа трамвай №21 сократит свой маршрут до улицы Маслякова, а трамвай №2 будет курсировать по наружному кольцу.

В ведомстве напомнили, что в те же часы движение транспорта временно приостановят на участке улицы Ошарской – от переулка Чернопрудского до улицы Пискунова. В том числе будет введено двустороннее движение на участке Ошарской – от улицы Октябрьской до переулка Чернопрудского.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде с 30 августа будет перекрываться ряд улиц в центре города – это связано с проведением киносъёмок московской телекомпании "Стар Медиа". Улицы будут перекрывать в некоторые дни вплоть до 22 сентября.