Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 14:20

Навигация "Валдаев" по трём направлениям завершена в Нижнем Новгороде

Продолжает действовать ряд других маршрутов
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Навигация "Валдаев" по направлению в Чебоксары, Козьмодемьянск и Юрьевец завершена в Нижнем Новгороде. Также прекращено движение судов на подводных крыльях в обратную сторону от Чебоксар, Козьмодемьянска и Юрьевца до Нижнего Новгорода, о чём сообщается на сайте компании "Водолёт".

Соответственно, завершились речные поездки на "Валдае" не только в перечисленные города, а также в Чкаловск и Сокольское, где судно останавливается по пути в Юрьевец.

Купить билет по-прежнему можно на "Валдай" до Городца, Балахны, Дзержинска, Бора, нижегородской Стрелки и Макарьева. В том числе продолжают работу экскурсионно-прогулочные рейсы до Павлова, Городца, Чкаловска, Балахны и Юрина. В частности, нижегородцам и гостям города предлагаются две речные прогулки – "Обзорный Нижний" и "Шуховская башня".