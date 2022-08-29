Навигация "Валдаев" по трём направлениям завершена в Нижнем Новгороде

Навигация "Валдаев" по направлению в Чебоксары, Козьмодемьянск и Юрьевец завершена в Нижнем Новгороде. Также прекращено движение судов на подводных крыльях в обратную сторону от Чебоксар, Козьмодемьянска и Юрьевца до Нижнего Новгорода, о чём сообщается на сайте компании "Водолёт".

Соответственно, завершились речные поездки на "Валдае" не только в перечисленные города, а также в Чкаловск и Сокольское, где судно останавливается по пути в Юрьевец.

Купить билет по-прежнему можно на "Валдай" до Городца, Балахны, Дзержинска, Бора, нижегородской Стрелки и Макарьева. В том числе продолжают работу экскурсионно-прогулочные рейсы до Павлова, Городца, Чкаловска, Балахны и Юрина. В частности, нижегородцам и гостям города предлагаются две речные прогулки – "Обзорный Нижний" и "Шуховская башня".