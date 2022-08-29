Юная нижегородка Александра Ступина завоевала титул на конкурсе "Маленькая мисс Россия – 2022"

Юная нижегородка Александра Ступина завоевала титул на конкурсе "Маленькая мисс России". Фото: "Нижний Новгород"

Юная жительница Нижнего Новгорода по имени Александра Ступина завоевала титул "II вице маленькая мисс Россия" в конкурсе "Маленькая мисс Россия – 2022", прошедшем в Сочи с 20 по 25 августа. Всего в соревнованиях приняли участие 38 детей. Об этом рассказала мама девочки Алёна Исакова в группе "Нижний Новгород" ВКонтакте.

Она также поделилась фотографиями маленькой Саши, сделанными во время конкурса. Судя по фото, на одном из этапов конкурса на девочке был очень интересный наряд: длинное платье украшал герб Нижнего Новгорода – олень, а головной убор украшала Дмитриевская башня Нижегородского кремля. Таким образом, по всей видимости, юные участницы представляли свой родной город.