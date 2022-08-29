Депутаты поддержали предложение о включении имущества станции снеготаяния в Советском районе в концессионное соглашение

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на внеочередном заседании 29 августа 2022 года рассмотрела вопрос о внесении изменений в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города вправе заключать концессионные соглашения.

По предложению комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города в перечень вносятся 13 объектов нежилого фонда и сооружений инженерной инфраструктуры, расположенных на территории станции снеготаяния Советского района. В настоящее время данное недвижимое имущество закреплено на праве оперативного управления за администрацией Советского района.

Согласно данным департамента цифровой трансформации, предоставленным членам постоянной комиссии, в администрацию города поступила частная концессионная инициатива о реконструкции и эксплуатации действующей станции снеготаяния на ул. Надежды Сусловой. За счет реконструкции планируется увеличить производственную мощность ее оборудования с 1,5 тыс. куб. м до 6 тыс. куб. м. Объем инвестиций предполагается в размере не менее 95 млн руб.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев подтвердил, что действующая станция снеготаяния Советского района находится в плачевном состоянии и не справляется с поступающими объемами вывозимого снега. «Я был на этой станции прошлой зимой – конечно, ситуацию необходимо менять. Должен прийти инвестор с достаточными финансовыми возможностями, чтобы настроить ее функционирование, – заявил Николай Сатаев. – Если будет наведен порядок и налажен постоянный поток утилизируемого снега, то город останется в выигрыше. Кроме того, с муниципалитета снимутся затраты на обслуживание станции и постоянный ремонт ее оборудования».

Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин подчеркнул, что проектом концессионного соглашения предусмотрена установка на станции снеготаяния видеооборудования и системы сканирования объемов кузовов для жесткого контроля количества утилизируемого снега.

В ходе обсуждения депутаты городской Думы также задали уточняющие вопросы о финансовой модели будущей концессии.

Постоянная комиссия рекомендовала городской Думе принять проект решения на внеочередном заседании 30 августа.