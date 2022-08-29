«Столица закатов»: нижегородцы предпочитают классику

Фестиваль вдохновил нижегородцев на мобильные подвиги. Участники главного события этого лета прокачали в своих смартфонах выше 60 терабайт интернет-трафика. Особенно часто гости делились в Сети впечатлениями во время музыкальных концертов. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику с базовых станций вблизи задействованных площадок.

Лидерами по переданным онлайн-данным в рамках «Столицы закатов» стали выступления нью-вейв группы Pompeya, культового музыканта Дельфина и Тоси Чайкиной — артистки с запоминающимся голосом. Неожиданную конкуренцию популярным исполнителям составила серия концертов классической музыки. Самый «качающий» прошел 24 июля в Александровском саду — его зрители загрузили порядка 400 гигабайт.

Максимальная интернет-активность была зафиксирована 20 августа — в день празднования 801-летия города и 2 июля, когда проходили концерты групп «Сироткин» и Pompeya. В эти дни зрители использовали примерно по 2 терабайта на площадках фестиваля.

Больше всего информации за выходные июня-августа загрузили в Сквере им. Свердлова, на набережной Федоровского и у легендарной сцены «Ракушка».

«Фестивальные площадки посещали тысячи горожан, и, разумеется, трафик в этих локациях был в разы больше, чем обычно. Чтобы снимки и видео за секунды попадали в ленты, мы подготовили инфраструктуру к кратной нагрузке, увеличив пропускную способность базовых станций поблизости. Также усилили сеть в центральных районах новыми телеком-объектами. Исследование Ookla® подтверждает, что мы остаемся лидерами по скорости интернета. Во 2 квартале 2022 года нам удалось нарастить медианную скорость скачивания в регионе на 29,8%», — рассказывает директор МегаФона в Нижегородской области Максим Бартыков.

Более двух месяцев — с 11 июня по 28 августа в популярных местах отдыха жителей и гостей города проходили обучающие, музыкальные и гастрономические мероприятия в рамках масштабного фестиваля. За это время на основных локациях абоненты МегаФона израсходовали количество мобильного трафика, сопоставимое со среднемесячным потреблением жителей небольшого города.