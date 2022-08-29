Ряд ковидных ограничений сохранится в нижегородских школах в новом учебном году

Несколько коронавирусных ограничений сохранится в школах Нижегородской области в новом 2022-2023 учебном году. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в настоящее время образовательные учреждения Нижегородской области проводят подготовку к новому учебному году. Ряд ковидных правил продолжит соблюдаться в школах, чтобы снизить риски распространения вируса.

Школы должны будут провести генеральную уборку перед открытием, каждое утро измерять температуру учеников на входе в организацию, не допуская столпотворения, регулярно проводить дезинфекцию помещений, используя дезинфекционные средства, обеспечить наличие в учебном заведении антисептических средств и приборов для обеззараживания воздуха.

Кроме того, в туалетах школ должны присутствовать мыло, одноразовые полотенца, туалетная бумага. Сотрудники столовой обязаны находиться на рабочем месте в масках и перчатках.