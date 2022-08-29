Главой Кулебак назначен Валерий Юрасов

Валерий Юрасов назначен на должность главы городского округа город Кулебаки. Он был единогласно избран на этот пост 26 августа, сообщил на своей странице ВКонтакте министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, Валерий Юрасов проработал в региональном минпроме 10 лет, где прошел за эти годы путь от главного специалиста до начальника управления гражданских отраслей промышленности. Поскольку Кулебаки – промышленный город, этот опыт новоиспеченному руководителю однозначно пригодится.

- Уверен, что полученные в региональном минпроме знания и опыт, а также личные качества, такие как ответственность, неравнодушие, энергия и желание всегда идти вперед, помогут Валерию Сергеевичу успешно решать задачи, которые стоят перед главой муниципалитета, - добавил Максим Черкасов.