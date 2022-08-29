Резкое похолодание до +6 ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

Последние летние деньки в Нижнем Новгороде выдались жаркими: в начале недели температура воздуха продолжает держаться на отметке +30 градусов. Однако уже через три дня наступит осень, и в этом году она придет строго по расписанию.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», дожди придут уже в понедельник, и сразу посвежеет до +24 градусов. А вот 1 сентября станет и вовсе прохладно: синоптики обещают в столице Приволжья не более +16 градусов и облачную с прояснениями погоду. К выходным еще больше похолодает: до +11…+13 градусов, а вот в ночные часы температура и вовсе опустится до +6. Похоже, пора доставать теплые вещи и осеннюю обувь.

Ранее мы рассказывали, какую погоду синоптики прогнозируют в сентябре.