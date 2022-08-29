ВТБ в Нижегородской области в первом полугодии выдал свыше 8 млрд рублей розничных кредитов

За первое полугодие текущего года ВТБ в Нижегородской области предоставил населению региона порядка 9 тысяч кредитов на сумму 8,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель подразделения на 1 июля составил 64,7 млрд рублей. В банке отмечают восстановление кредитной активности клиентов: в июне по сравнению с маем спрос на розничные кредиты в регионе увеличился в 1,5 раза, до 1,4 млрд рублей. В первый месяц лета банк оформил 1,8 тысяч займов.

По итогам полугодия в общем объеме выдач розничных кредитов 4,1 млрд составляет ипотека, более 3,5 млрд – кредиты наличными и 613 млн рублей – автокредиты.

Наиболее динамично в конце первого полугодия восстанавливалась активность ипотечных заемщиков. В июне нижегородцы оформили в ВТБ почти 200 ипотечных сделок на сумму свыше 603 млн рублей, что на 85% превышает майский результат. Всего за январь-июнь c помощью кредитных средств ВТБ улучшили свои жилищные условия 1,3 тыс. нижегородских семей. Каждая вторая сделка прошла в рамках госпрограмм. Значительная доля заемщиков, из числа тех, кто оформлял ипотечный кредит в период рекордно высоких ставок воспользовались программой рефинансирования. По итогам полугодия банком в регионе оформлено порядка 200 таких кредитов на общую сумму 430 млн рублей.

Значительную динамику продаж в июне показали автокредиты. Объем выдач по ним составил 153 млн рублей, что выше результата мая более чем на 65%. Нижегородцы стали чаще покупать в кредит подержанные автомобили. В январе-июне ВТБ в регионе оформил более 460 сделок, при этом каждый четвертый кредит был выдан на покупку машин с пробегом.

Кредитов наличными в первый месяц лета было оформлено на 660 млн рублей, на 27% больше, чем в мае. Отмечен рост спроса у населения также и на кредитные карты, портфель которых вырос с начала года на 13%, до 2 млрд рублей.

«К началу лета неоднократное снижение ключевой ставки и заметное улучшение условий розничного кредитования положительно отразились на динамике спроса населения на кредитные продукты. Продажи розничных кредитов продолжили расти и в июле и превысили результаты июня в полтора раза. Мы рассчитываем, что на фоне отложенного спроса на заемные средства у жителей региона данная тенденция будет сохранятся. В части ипотечного кредитования заметную роль в этом может сыграть оживление рынка вторичного жилья: уже в июне доля сделок здесь выросла по сравнению с апрелем в четыре раза. Драйвером роста рынка автокредитования станет запуск госпрограммы, которая не только позволяет оформить кредит на льготных условиях, но и получить дополнительные скидки на приобретаемую машину», – прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

Руководитель регионального подразделения ВТБ также отметил, что на фоне рекордного роста ставок по сберегательным продуктам в первом полугодии жители региона активно размещали в ВТБ денежные средства на депозитах, отдавая предпочтение, в первую очередь, краткосрочным рублевым вкладам. Всего по итогам 6 месяцев розничный портфель депозитов ВТБ в регионе достиг 93 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6%.