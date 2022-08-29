Конкурс на бюджет в магистратуру Мининского университета вырос в 2,5 раза

Подведены предварительные итоги приемной кампании Мининского университета - конкурс на бюджет в магистратуру в 2022 году вырос в 2,5 раза. 25 августа на сайте вуза опубликованы приказы о зачислении на очную форму магистратуры.

Мининскому университету в этом году было выделено 511 бюджетных мест в магистратуру, это на 90 мест больше, чем в прошлом году. Также вырос и спрос на магистерские программы в вузе. Самыми популярными у абитуриентов стали направления факультета психологии и педагогики: профиль “Кризисная психология детей и взрослых”, где конкурс составил 7,9 человек на место, магистерская программа “Руководитель образовательной организации” - 7,8 человек на место, профиль “Семейное образование” - 6,7 человек на место.

- В этом году в вузе высокий конкурс на бюджет и на бакалавриате, и в магистратуре, - прокомментировал ректор Виктор Сдобняков. - Важным фактором является осознанность выбора именно педагогического образования - значительно вырос конкурс и на целевые места. В этом году мы видим большое количество абитуриентов из образовательных организаций: уже действующих учителей, заместителей директоров и директоров - все они заинтересованы в повышении уровня своих профессиональных компетенций и качества образования в регионе в целом.

Популярностью у абитуриентов пользуются направления и других факультетов. На лингвистическом факультете в лидерах магистерская программа по профилю “Международное образование” - это уникальная программа, где все модули программы проходят полностью на английском языке.

Прием в магистратуру на заочную форму продлится до конца сентября.

Как сообщалось ранее, по предварительным результатам приемной кампании, в Мининском университете увеличилось количество абитуриентов, подавших документы: на конец приема 2021 г. в базе Мининского университета – 5 100 абитуриентов, на данный момент - уже 6 840. Также значительно вырос средний балл ЕГЭ среди абитуриентов - до 75,66 по общему конкурсу и до 76,33 в рамках укрупненной группы направлений подготовки 44.03.00 Образование и педагогические науки. Кроме того, в этом году на бакалавриат было зачислено в два раза больше “стобалльников” по ЕГЭ, чем в прошлом году.