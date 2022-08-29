Машина сбила 14-летнего подростка на переходе на Мещере 28 августа

Иномарка сбила 14-летнего подростка в микрорайоне Мещерское озеро в Нижнем Новгороде вечером 28 августа. Инцидент произошел около 19:20 на улице Акимова, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Автомобиль «Киа» совершил наезд на несовершеннолетнего гражданина, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший подросток госпитализирован в детскую областную больницу, - уточнили в ведомстве.

Судя по всему, машина, которая совершила наезд, работает в службе такси. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, вчера еще один ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Около парка им. 1 Мая «Лада Гранта» сбила восьмилетнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде.