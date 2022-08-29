Нижегородская «Норманочка» стала четвертой на Кубке мира по мини-футболу

Нижегородская женская команда «Норманочка» заняла четвертое место на Кубке мира по мини-футболу, который проходил в бразильском городе Кампу-Гранди. Участие в турнире приняли 12 клубов из пяти стран: Бразилии, Аргентины, России, США и Колумбии. Матч за третье место состоялся 27 августа, сообщается в соцсетях клуба.

Соперником «Норманочки» стал бразильский клуб «Taboao». Хозяйки поля начали атаковать ворота гостей уже со второй минуты встречи, однако вратарь Колесова неоднократно выручала команду. В первом тайме счет так и не был открыт, но на 25-й минуте второго игрового отрезка бразильянка пробила ворота нижегородок – 0:1. До конца матча было еще несколько мощных ударов по воротам «Норманочки», но Колесова каждый раз спасала команду, не дав соперницам увеличить разрыв в счете. Итог встречи – 0:1.

Обладателем Кубка мира по футзалу среди женщин стала бразильская команда «Каскавел»: она со счетом 1:0 обыграла другую бразильскую команду – «Уношапеко». Решающий матч состоялся 28 августа.