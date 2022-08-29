Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 29 августа

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 29 августа. Отключения запланированы в Канавинском и Нижегородском районах, сообщается на сайте городского Управления ГОЧС.

В Канавинском районе без света останутся жильцы дома №2 по улице Губкина. Здесь свет погаснет в 9.00, а возобновится подача электроэнергии в 17 часов.

В Нижегородском районе будет временно прекращено горячее водоснабжение в доме №6 на улице Трудовой. Горячей воды не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.