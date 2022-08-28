Водяные крысы появились на Светлоярском озере в Нижнем Новгороде

Нижегородцы заметили выводок водяных крыс на Светлоярском озере 28 августа. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Грызуны плавали рядом с утками, которых нисколько не смущала такая компания.

В комментариях в социальных сетях идет спор о том, к какому именно виду относятся животные.

– Это ондатры. От крыс утки держатся подальше, поскольку входят в их рацион, – отметил пользователь в соцсети.

И действительно, крыса – всеядный грызун, который в дикой природе съедает все, что найдет. Она даже может поймать небольшую птицу. Ондатра же питается прибрежными и водяными растениями.

– Это не крыса, а ондатра. Ее появление говорит о заболачивании территории, – рассказал другой пользователь в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».