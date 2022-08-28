Неизвестный вскрывает машины нижегородцев на Щелоковском хуторе

Мужчину, который вскрывает машины нижегородцев, заметили на третьем озере Щёлоковского хутора 28 августа. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Житель Нижнего Новгорода рассказал, что неизвестный подходил к его машине через 20 минут после его ухода. По словам автовладельца из машины ничего не пропало, но после этого штатный ключ перестал реагировать на закрытие и открытие.

Мотив такого интереса мужчины к чужим автомобилям пока неизвестен.

В социальных сетях очевидцы предполагают, что мужчины считывает штатный ключ, а затем вскрывает автомобили.

По словам нижегородцев, случай вскрытия автомобиля на Щелоковском хуторе не первый.

– У знакомого тогда так же открыли и украли сумку с документами, – такой комментарий оставил пользователь в соцсети.

«КП – Нижний Новгород» отправила запрос в Управление МВД России по Нижнему Новгороду с просьбой прокомментировать информацию.

Напомним, чтобы обеспечить сохранность автомобиля, не стоит оставлять в салоне ценные вещи, мобильные телефоны, навигаторы, деньги. Важно также быть бдительным, носить ключи от машины при себе и обязательно запирать автомобиль, даже если вы оставляете его на пару минут.