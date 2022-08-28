Площадь лесного пожара в Воротынском районе уменьшилась до 61 гектара Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь активного горения леса в Воротынском районе сократилась за прошедшие сутки на 9 гектаров. На сегодня, 28 августа, площадь пожара составляет 61 гектар в периметре опашки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, в круглосуточном режиме продолжается мониторинг обстановки, в том числе и с использованием беспилотников. Также проводится патрулирование периметра пожара и продолжается очищение почвы от горючих материалов.

По данным ведомства, за все время работы, авиация совершила более 700 сбросов объемом свыше 2000 тонн.

Площадь активного горения сократилась на 9 гектаров Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Также на открытых водоемах были развернуты 2 пожарно-насосные станции. Они осуществляют подачу воды в очаги, которые еще действуют.

– В Кузьмияр из лагеря вернулись 16 детей из 19. Трое остались по решению родителей, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, Кузьмияр – небольшой поселок, в котором проживает около 700 человек, в том числе 91 ребенок. 19 детей, чьи родители согласились, отправили в лагерь в Воротынском районе.