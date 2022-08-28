Гонщик спровоцировал ДТП на Южном шоссе Нижнего Новгорода ночью 27 августа

Водитель, превысивший скорость, стал зачинщиком аварии на Южном шоссе 27 августа в 21.17. Видео момента ДТП опубликовали в социальных сетях.

Виновника аварии видели на южном шоссе, затем по направлению к «Ленте», где он развернулся и поехал в другую сторону. Авария произошла на Южном шоссе из-за того, что водитель превысил скорость и не справился с управлением.

– Он стоял на светофоре, газовал, как будто на болиде «Фрмулы-1», – отметил подписчик сообщества «ЧП|ДТП Нижний Новгород» ВКонтаке.

Пострадавших и погибших в аварии нет. Об этом «КП - Нижний Новгород» сообщили в Управлении МВД России по Нижнему Новгороду.

Ранее сообщалось об еще одном ДТП по вине пьяного водителя. На пересечении улиц Октябрьской и Большой Покровской прямо на оградительных столбиках, отделяющих проезжую часть от тротуара, на брюхе повис отечественный автомобиль.