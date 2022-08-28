Тело женщины достали из реки в Выксунском районе 28 августа

Большинство трагедий происходит на необорудованных пляжах Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Тело погибшей женщины извлекли из реки в Выксунском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии на воде в акватории реки Ока поступило в ведомство сегодня, 28 августа в 15.12.

– Очевидцами из реки извлечено тело погибшей. Личность женщины устанавливается, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

С начала пляжного сезона в Нижегородской области утонуло более 69 человек. Еще 15 человек удалось спасти. Большинство трагедий происходит на необорудованных пляжах, поэтому нижегородцев призывают соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что водолазная группа МЧС России извлекла из воды тело 34-летнего мужчины.