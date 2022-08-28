34-летний мужчина утонул в Чкаловском районе 27 августа

Группа водолазов МЧС России достала тело мужчины из водоема в Чкаловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Вчерашним вечером, 27 августа, в ведомство поступило сообщение о происшествии на воде. По словам очевидцев, в реки Троца города Чкаловск утонул человек.

Сегодня днем, 28 августа, водолазная группа ПРПСО МЧС России извлекла из воды тело 34-летнего мужчины.

По данным ведомства, сейчас ведутся следственные действия

Ранее сообщалось, что в деревне Заливная Усадьба Уренского муниципального округа в акватории реки Уста было обнаружено тело 30-летнего мужчины.

Напомним, с начала пляжного сезона в Нижегородской области утонули 69 человек. Еще 15 человек удалось спасти.