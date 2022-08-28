Жилой дом сгорел в Воротынском районе 28 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Частный дом загорелся в селе Сомовка Воротынского района сегодня, 28 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство утром в 4.41.

Жилой дом и надворная постройка сгорели на общей площади 188 квадратных метров. Погибших и пострадавших в происшествии нет.

По данным ведомства, причиной возгорания могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

11 человек личного состава МЧС, 4 единицы техники были задействованы в тушении и ликвидации последствий пожара.

Напомним, жилой частный дом и автомобиль сгорели в городе Выкса Нижегородской области 25 августа. Помимо этого, повреждения получил нежилой дом с надворной постройкой.