Продленки в школах Нижнего Новгорода будут работать по 6 часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Время работы групп продленного дня в школах увеличили до 6 часов по просьбам родителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее «продленка» в нижегородских школах длилась 3,4 или 5 часов. В это время для детей осуществляют прогулки, спортивные занятия, различные игры и выполнение домашнего задания. Также отведено время и на отдых. Таким образом, дети качественно проводят время, пока родители работают.

– С нового учебного года во всех школах Нижнего будет установлен единый тариф на оплату продленки, – отметил мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, за три часа пребывания в «продленке» родителям придется заплатить 1 615 рублей в месяц. За четыре часа – 2 048 рублей в месяц, за пять часов пребывания в группе продленного дня – 2 639 рублей.

В перечень льготников, для которых посещение «продленки» станет бесплатным, входят семьи с детьми-инвалидами, малоимущие семьи, многодетные семьи и другие категории.