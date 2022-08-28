Восьмилетнего велосипедиста сбила машина около парка 1 Мая в Нижнем Новгороде 28 августа Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе около парка им. 1 Мая. Инцидент произошел 28 августа на улице Чкалова, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

28 августа в 10.48 ребенок на велосипеде переезжал дорогу по пешеходному переходу. В это время его сбила «Лада-Гранта».

На данном участке дороги, кроме «зебры», есть знак «Пешеходный переход». Но светофоры отсутствуют.

Мальчик 2014 года рождения был доставлен в детскую областную больницу.

Причина, по которой водитель сбил ребенка пока неизвестна.

Напомним, вчера, 27 августа, ребенок пострадал при столкновении Mitsubishi с автомобилем «УАЗ Патриот» в Володарском районе. Виновник аварии, неустановленный водитель Mitsubishi, скрылся с места происшествия.