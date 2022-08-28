Ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей в Володарском районе Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Ребенок пострадал при столкновении Mitsubishi с автомобилем «УАЗ Патриот» в Володарском районе 27 августа 2022 года в 23.10. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, водитель Mitsubishi двигался по направлению в поселок Мулино из поселка Новосмолинский. Он превысил безопасную скорость и столкнулся с УАЗом, который ехал по своей полосе.

В результате ДТП пострадал ребенок. Несовершеннолетний пассажир УАЗа получил телесные повреждения.

Виновник аварии, неустановленный водитель Mitsubishi, скрылся с места происшествия.

Напомним, 27 августа в 11.50 на улице Московское шоссе, 17 произошло столкновение трех автомобилей. В аварии есть два пострадавших. Это водитель Nissan и его пассажир – ребенок 2016-го года рождения.