Электричка экстренно остановилась между станциями в Нижнем Новгороде 27 августа

Электричка сообщением «Починки - Варя» совершила экстренную остановку между станциями в Нижнем Новгороде 27 августа. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «R2N — Нижний Новгород».

Поезд остановился между станциями «Сормово» и «Варя».

По словам очевидцев, вагоны находились без движения более 6 минут.

Причина произошедшего пока неизвестна.

– Поезд продолжил движение, – сообщили очевидцы в телеграм-канале «R2N — Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что движение ряда электричек нарушилось в Нижегородской области по техническим причинам.

Тогда пригородный поезд №6247 Правдинск – Нижний Новгород задержался на полтора часа. Он остановился на перегоне Починки – Копосово в 07:05. К нему направился вспомогательный локомотив.