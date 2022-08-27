Жители Дзержинска массово жалуются на симптомы отравления из-за ядовитого запаха Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Жители Дзержинска жалуются на симптомы отравления, которые связывают с выбросом ядовитых газов. Об этом 27 августа, с просьбой о помощи, сообщает горожанка Екатерина в социальных сетях.

По ее словам, на протяжении трех недель в городе Дзержинск Нижегородской области происходит выброс ядовитых веществ. Это этилбензол, формальдегид и фенол.

Сильный неприятный запах наблюдают жители северо-западной части города. С часа ночи, до самого утра люди, проживающие в районе улиц Матросова, Народная, Советская, Пирогова вынуждены закрывать окна, чтобы не чувствовать неприятного запаха яда.

Также Екатерина, в своем обращении, отметила, что дзержинцы жалуются на симптомы отравления – плохое самочувствие, боль в животе, головная боль и тошнота.

Администрация города Дзержинск отреагировала на сообщение в комментариях под постом Екатерины. В ближайшее время проведут осмотр обозначенной территории и взятие проб воздуха.

– В случае превышения предельно-допустимой концентрации опасных веществ результаты будут направлены в контрольно-надзорные органы, Росприроднадзор и Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области для принятия мер, – отметили в администрации города.