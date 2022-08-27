«Пари-НН» и московское «Динамо» сыграли вничью 27 августа

Дюжина желтых карточек, два пенальти и одно удаление – такой была игра вничью между «Пари Нижний Новгород» и московским «Динамо». Основные этапы матча транслировались в социальных сетях.

Игра с московской командой проходила на стадионе «Нижний Новгород» 27 августа 2022 года.

Хозяева активно начали этот матч, но затем реализовал пенальти динамовец Даниил Фомин, ранее выступавший за нижегородскую команду.

На 71-ой минуте второго тайма, вышедший на замену, Милсон сделал хороший проход по левому флангу и передал на Стоцкого. Удар Дмитрия Стоцкого изменил игру.

В добавленное время «Динамо» упустили выгодный момент. Со счетом 2:2 игра была завершена.

Уже 31 августа в Нижнем Новгороде «Пари-НН» встретится с московским «Локомотивом».