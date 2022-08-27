Игорь Ларионов заявил, что в новом сезоне задачей «Торпедо» является кубок Гагарина

Кубок Гагарина является основной задачей для нижегородской хоккейной команды «Торпедо». Соответствующее заявление сделал главный тренер «бело-синих» Игорь Ларионов на предсезонной пресс-конференции 27 августа.

- Задача на сезон, как всегда, у всех одна — кубок Гагарина. Другой задачи быть не может! - сказал он.

К слову, свой первый матч в новом сезоне КХЛ «Торпедо» проведет с магнитогорским «Металлургом». Перед открытием сезона на нижегородском льду выступит солист Мариинского театра Сергей Скороходов, он исполнит гимн России.