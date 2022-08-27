Новым капитаном «Торпедо» стал защитник Михаил Орлов

Михаил Орлов стал новым капитаном "Торпедо". Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» назвал нового капитана команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Как стало известно в ходе пресс-конференции 27 августа, им стал 29-летний защитник «бело-синих» Михаил Орлов.

- На сегодняшний день капитан - Михаил Орлов, ассистенты Кручинин и Коваленко. Я объясню, почему. Михаил Орлов — это человек, который в каждом матче дает сто процентов самоотдачи. Он не разговорчивый, но у меня уже был такой пример неразговорчивого капитана - Стив Айзерман. Он мало говорил, но много делал на льду. Кручинин — опытный парень с достаточно высоким игровым интеллектом. Он прошел непростой путь, где его зажимали и не давали играть. Но это все в прошлом. В трудной ситуации он умеет не терять голову и принимать правильные решения. Это очень сильное качество! Ну и маленький «танк» Коваленко, чьи корни в Нижнем Новгороде. Это человек с очень сильными лидерскими качествами, которые нужно пустить на команду. И я ему это сказал! - рассказал главный тренер команды Игорь Ларионов.

К слову, первый матч «Торпедо» в новом сезоне КХЛ состоится с «Металлургом» в «Нагорном» 3 сентября.

Ранее сообщалось, что нападающий Ю Сато не примет участие в этом хоккейном поединке.