Полицейский, напавший на Игоря Каляпина в Нижегородской области, уволен со службы

У пострадавшего сломаны нос и ребро ФОТО: Сергей Бабинец

Полицейского, напавшего на члена СПЧ Игоря Каляпина в Нижегородской области, уволили из органов внутренних дел после инцидента. Об этом сообщила коллега Каляпина, член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

По словам правозащитницы, сослуживцы бывшего майора говорят, что он всегда становится агрессивным, когда выпьет.

– Очевидно, что полицейский с таким уровнем агрессии, не умеющий себя контролировать, считал злостными врагами правозащитников. Как заметил один исследователь природы пыток, применяющие такие «методы» больше всего ненавидят не своих жертв, а тех, кто им указывает на недозволенность подобного, – отмечает Ева Меркачева.

По факту избиения возбуждено уголовное дело.

Напомним, нападение на основателя «Комитета против пыток»* Игоря Каляпина было совершено 24 августа в его доме в деревне Семеновского района. По словам правозащитника, он отмечал юбилей у соседа, где также присутствовал его знакомый. Когда хозяин ушел укладывать сына, Каляпин предложил новому знакомому продолжить застолье уже у него дома. Однако там в процессе разговора возник конфликт, гость набросился на Игоря Каляпина, повалил его, начал избивать и душить, порезал стеклом лицо. Сегодня стало известно, что у пострадавшего сломаны нос и ребро.

На следующий день после инцидента правозащитник записал видеообращение, в котором рассказал, как все было, и признался, что не помнит, что именно предшествовало внезапной агрессии гостя. Однако восстановить последовательность событий будет не сложно.

– У меня весь дом оборудован видеокамерами. Видео передано следствию, – сказал Каляпин.

«КП-Нижний Новгород» направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой подтвердить увольнение сотрудника, однако на момент публикации ответ так и не поступил.

*признавалась иноагентом.