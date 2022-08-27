«Автобусы-призраки» обнаружили на маршрутах в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Автобусы не отображаются на «умных остановках» и в онлайн-картах, их не видит даже диспетчер. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам руководителя ГКУ НО «Центра развития транспортных систем» Артема Бафанова, так называемые «автобусы-призраки» – вопрос, над которым предстоит плотно работать. О том, что на маршруте есть автобус не знают ни пассажиры, ни диспетчер, ни сотрудники кол-центра. Соответственно, неизвестно и когда он подойдет к остановке.

Эти автобусы были выявлены в результате работы мониторинговых групп. Оказалось, что пропажа их связана с завершением регулирования оборудования на движущемся составе. А в остальных случаях с тем, что водители используют глушилки, чтобы их не видели конкуренты.

– В новых условиях водители таким образом, скорее, вредят своим работодателям, потому что перевозчики не могут отчитаться о выпуске подвижного состава на маршрут, а систематическое непредоставление навигационных данных может стать причиной обращения в суд и отзыва свидетельства, дающего право на работу на маршруте, – сказал Артем Бафанов

Также Артем Бафанов подчеркнул, что необходимо наладить работу льготных проездных на бывших маршрутках к началу учебного года.

Напомним, в Нижнем Новгороде 23 августа запустили новую транспортную схему.