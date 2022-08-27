Первоклассники смогут посетить бесплатно зоопарк "Лимпопо" 1 сентября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В День знаний, 1 сентября 2022 года, нижегородский зоопарк Лимпопо проведет акцию «В первый класс? Подарок для вас!». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Маленькие посетители «Лимпопо», которые в этом году идут в первый класс, смогут посетить страну птиц и зверей в этот день бесплатно.

Также, в честь Дня знаний, зоопарк проведет тематические показательные кормления животных. Самые умные жители «Лимпопо» получат съедобные подарки. С 1 сентября поздравят орангутанов, белоруких гиббонов и лемуров.

Напомним, почти месяц назад 31 июля, нижегородский зоопарк «Лимпопо» отмечал свой девятнадцатый день рождения. По этому случаю была подготовлена большая праздничная программа.