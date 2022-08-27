Три иномарки столкнулись на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 27 августа ФОТО: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Сегодня, 27 августа в 11.50 на улице Московское шоссе, 17 произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, который остановился на красный сигнал светофора. Третьим участником дтп стал автомобиль Škoda.

В результате аварии есть два пострадавших. Это водитель Nissan и его пассажир – ребенок 2016-го года рождения.

Водителя доставили в больницу им.Семашко, а ребенка в областную больницу.

Недавно произошло еще одно дтп, в котором пострадал ребенок. 20 августа водитель автомобиля «KIA Sorento» ехал от станции «Варя» и при повороте налево не уступил дорогу водителю автомобиля «Mazda». В результате столкновения машин пострадали два человека, в том числе ребенок 10-ти лет.