9-летний мальчик в Дзержинске стал владельцем сорока квартир из-за сбоя в ФНС

Курьезная, но не очень веселая история произошла в городе Дзержинске Нижегородской области: там 9-летний мальчик из-за ошибки налоговой службы неожиданно для себя стал владельцем сразу сорока квартир. У его мамы арестовали автомобиль и банковский счет.

- В начале августа мне пришло уведомление на «Госуслугах», что у меня задолженность по налогам с 2018 года – 79000 рублей. Как выяснилось, по документам моему сыну приписали примерно одну треть всего нашего многоквартирного дома: более трех тысяч квадратных метров, - рассказала мама мальчика программе «Кстати».

Как пояснили в местном отделении ФНС, это не ошибка, а сбой, поскольку все начисление налогов происходит в автоматическом режиме на основании информации, присланной Росреестром.

- Где-то засбоило, может быть, что-то, - сказали в налоговой службе и принесли извинения «обладателям» сорока квартир. Снять арест со счетов семье удалось только после вмешательства СМИ.