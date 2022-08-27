Дзержинская больница выплатит компенсацию пациенту за разглашение его диагноза

Больница Дзержинска выплатит компенсацию морального вреда пациенту в размере 5000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска выплатит моральную компенсацию за разглашение врачебной тайны. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда Нижегородской области.

1 сентября 2020 года по вызову гражданина города Дзержинск выехала бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер, при оказании медицинской помощи, без согласия пациента и его родственников рассказала жильцам дома о заболевании обследуемого.

После этого с семьей пациента перестали общаться соседи. Они стали избегать встреч с семьей заболевшего, а также отказывать в помощи.

Суд города Дзержинск пришел к выводу, что сотрудником скорой медицинской помощи незаконно была разглашена врачебная тайна.

Решением суда от 19 августа 2022 года в пользу семьи пациента должно быть удовлетворено исковое требование о компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.