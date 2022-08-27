Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Нижегородской области

Аномальная жара до 33 градусов ожидается по Нижнему Новгороду и области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неблагоприятное явление погоды предполагается в период с 28 по 29 августа 2022 года. Об этом экстренно предупредили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сегодня, 27 августа в 9.50 поступило предупреждение об аномально жаркой погоде. По Нижнему Новгороду и области ожидается высокая температура воздуха. Столбик термометра будет держаться на отметке от 30 до 33 градусов по Цельсия.

В такую погоду необходимо соблюдать правила поведения на воде и не забывать про правила пожарной безопасности.

Уже совсем скоро в Нижнем Новгороде наступит осень, которая принесет прохладу. В первую неделю сентября в городе и области будет царить пасмурная с прояснениями погода, в дневные часы столбики термометров будут колебаться от +12 до +18 градусов. Погода будет преимущественно без осадков.