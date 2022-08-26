Неэксплуатируемые гаражи горели на площади Сенной 26 августа

Неэксплуатируемые гаражи горели на площади Сенной в Нижнем Новгороде сегодня, 26 августа. Подробностями поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть "112" в 18:55. К 19:09 удалось локализовать пожар. А спустя почти час, в 20:05, его последствия были ликвидированы на площади 20 квадратных метров.

Сотрудники ГУ МЧС региона добавили, что в результате инцидента обгорела кровля гаражей. Погибших или пострадавших при этом, к счастью, нет.

Тушили пожар, а также ликвидировали его последствия 22 человека личного состава МЧС, задействовав пять единиц техники.

Причина возгорания ещё не установлена.

Напомним, площадь Сенную начали готовить к строительству новой станции метро ещё в прошлом месяце.