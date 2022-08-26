Сиреневый сад и солнечные часы появятся возле ТЦ "Москва" в Московском районе Нижнего Новгорода. Их установят в рамках комплексного благоустройства пространства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Московского района.

Автором концепции благоустройства общественного пространства возле ТЦ "Москва" является проектное бюро "Пятый элемент" на базе общественного центра Совета ТОС "Берёзовский".

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, местные жители положительно оценили представленную концепцию. Он также отметил, что обустраиваемая территория сложная, так как расположена на кольцевой развязке по Московскому шоссе, где фиксируется большой транспортный поток. Ввиду чего у жителей окрестных дворов практически нет мест для проведения досуга в шаговой доступности.

Председатель ТОС "Орджоникидзе" Игорь Лапшин заявил, что сотрудники бюро максимально учли замечания и предложения нижегородцев.