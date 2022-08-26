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Происшествия26 августа 2022 17:19

Водитель автобуса, упавшего с моста в Краснобаковском районе, был пьян

Он не справился с управлением во время спуска с горы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Водитель рейсового автобуса, упавшего с моста в Краснобаковском районе Нижегородской области, был пьян в момент происшествия. Об этом рассказали в Newsroom24 со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Оказалось, что 49-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением ПАЗика во время спуска с горы и опрокинул автобус в кювет. На него завели два административных протокола: за пьяное вождение и за повреждение дорожных сооружений.

Напомним, в момент падения маршрутки в кювет в салоне автобуса не было пассажиров. Сам водитель отделался синяками.