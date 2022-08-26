Верхневолжскую набережную благоустроят к ноябрю 2022 года

Благоустройство Верхневолжской набережной стартовало в Нижнем Новгороде. Работы планируется завершить к ноябрю текущего года. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

В пресс-службе нижегородской мэрии добавили, что набережная будет благоустроена в едином стиле с отремонтированными площадью Минина и Пожарского, сквером Нестерова и улицей Минина, которые находятся по соседству.

– Последний раз Верхневолжская набережная благоустраивалась более 10 лет назад. После этого проходил локальный ремонт тротуаров и ограждения, но внешний вид одной из главных улиц города уже не соответствовал значению данной территории, – подчеркнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Подрядчик отремонтирует проезжую часть протяжённостью 1,7 километра и тротуары, которые планируется выполнить из плитки белого, красного и чёрного цветов. Бетонные бортовые камни заменят на более прочные и долговечные – гранитные.

В том числе в МКУ "ГУММиД" рассказали, что на отремонтированной Верхневолжской набережной нанесут разметку термопластиком и оборудуют тротуары тактильной плиткой.